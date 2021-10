Istoé – Parece que a fama de ‘chato’ de Roberto Justus é mesmo real. Segundo informações do perfil ‘Galo Intruso’ que expõe celebridades na internet, o empresário faz algumas exigências para a esposa, a modelo Ana Paula Siebert, como que a amada faça maquiagem e escove os dentes antes dele acordar.

“Ana Paula Siebert tem que acordar antes de Roberto Jesus, escovar os dentes e se maquiar. Ainda que seja uma make bem leve, ele não quer acordar ao lado de uma mulher feia. Dizem também que ele é Gilete, foi exatamente essa palavra que a pessoa usou, Gilete”, disparou o perfil no Instagram.

Na linguagem popular, Gilete é um termo que classifica uma pessoa que curte ambos os sexos, ou seja, bissexual.

Até o momento, a assessoria de Roberto Justus e de Ana Paula Siebeet ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

