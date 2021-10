Márcia Bittar e Gladson Cameli, em um dos muitos eventos que andam juntos. Imagem/Arquivo pessoal de Márcia Bittar

Quem acha que a vaga de candidatura ao senado na chapa do governador Gladson Cameli não está definida, precisa sair da bolha da esperança. Márcia Bittar e seu ex-esposo Márcio, fizeram articulação que os bambambãs do palácio deixaram de fazer.

O debate mais acirrado dentre os aliados do governo de Gladson Cameli (PP), acontece que como Gladson já afirmou que o vice não entrará na guerra de partidos e que ele próprio irá escolher, as atenções se voltam para a guerra para ver quem indicaria a vaga de senado na chapa; esta já praticamente definida que será de Márcia Bittar.

A sorte de Márcia, não foi somente ser Bolsonarista , mas ter como defensora de sua candidatura, o senador e ex-esposo Márcio Bittar. Márcio é o relator do Orçamento Geral da União de 2021 e aproveitou para render Gladson.

Com estado cheio de necessidades financeiras, Bittar sufocou o governo e vários prefeitos, os deixando refém de muitos recursos a ser indicados pelo relator do orçamento, isso serviu de moeda de troca. Márcio mexeu bem os pausinhos e deixou os demais pretendentes; Alan Rick-DEM, Vanda Milane – PROS, Jessica Sales – MDB e a presidente do PP, senadora Mailza Gomes, que sequer consegue achar uma articulação que garanta sua tentativa de disputar o mandato em 2022.

Nenhum esforço e montagem do desenho foi feito por Gladson e seu fraco time de assessores, isso resultou em uma lambada dos Bittar. Márcia só não será a candidata ao senado de Gladson se acontecer algo muito fora do normal, o que dificilmente ocorrerá.

Ao restante dos derrotados, cabe se organizar e disputarem reeleição para federal, isso em um ambiente difícil e acirrado.

Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

