A família do Sr. Duarte. servidor da Lotérica do município de Brasileia, vem por meio das redes sociais pedir a contribuição daqueles que puderam ajudar financeiramente para que possa ser realizado o translado co corpo do jovem Jheison de Lima Duarte.

O jovem que é natural de Brasileia, havia ido para o Estado do Rio de Janeiro em busca de oportunidades na carreira como ator, mas teve o sonho interrompido na noite de segunda-feira (18), quando foi morto a golpes de faca supostamente pelo próprio companheiro.

Até o momento as autoridades não informaram o que teria motivado o crime, o fato é que a família está sofrendo muito e almeja que o corpo seja trazido para o município de Brasileia para que a família possa dar com funeral digno para seu ente.

