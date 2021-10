A banca ainda não foi escolhida e nem o edital foi publicado, no entanto, o novo concurso da Controladoria Geral da União está previsto para ser divulgado na segunda quinzena no mês de novembro. O ministro Wagner Rosário, informou no último sábado (16), via rede social, que aplicação das provas objetivas para ofertar 375 vagas deve ocorrer em fevereiro de 2022.

Das 375 vagas, 300 são para o cargo de auditor fiscal de finanças e controle e 75 para técnico de finanças e controle. Para concorrer a técnico será exigido apenas ensino médio, com inicial de R$ 7.283,31. Para as vagas de auditor é necessário nível superior, com iniciais de R$ 19.197,06. Além da remuneração básica, os aprovados também contarão com R$ 458 de auxílio-alimentação, elevando os ganhos para R$ 7.741,31 para os técnicos e R$ 19.655,06 para auditor.

Para o Acre, serão ofertadas 8 vagas distribuídas das seguintes maneiras: técnico de finanças e controle (2 vagas) e auditor fiscal de finanças e controle (6 vagas sendo 1 destinado a negros).

Além do Acre, haverá vagas, conforme o projeto original, nos seguintes estados: Alagoas (AL), Amazonas (AM), Amapá (AP), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rondônia (RO), Roraima (RR), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP) e Tocantins (TO).

No projeto básico, a seleção contará com quatro etapas (Provas objetivas, provas discursivas, perícia médica para candidatos com deficiência e verificação da condição declarada para candidatos negros).

