Na manhã deste domingo, 17, os moradores da Travessa Tarauacá, no bairro da Cohab, se reuniram para comemorar e agradecer à gestão municipal pela abertura e pavimentação da rua, que antes era apenas um caminho. Há aproximadamente 40 dias as equipes da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Cruzeiro do Sul deram início aos serviços, após uma determinação do prefeito Zequinha Lima, que foi no local conhecer de perto a realidade.

A obra foi considerada uma das mais difíceis de se realizar durante a operação verão, em função das dificuldades apresentas na infraestrutura do trecho, que necessitou de serviços de drenagens com bueiros, retiradas de casas da via e elevação de outras residências em decorrência do aterro realizado.

Para comemorar o fim dos serviços e a entrega oficial à comunidade, o prefeito Zequinha Lima esteve junto com a primeira dama Lurdinha Lima e o secretário de obras Josinaldo Batista oferecendo um lanche aos moradores que estavam extremamente felizes com a finalização da obra.

A moradora do local Marliz Viera agradeceu ao prefeito Zequinha Lima pelos serviços prestados e em ter levado dignidade aos moradores da travessa.

“Primeiro agradeço a Deus e depois nosso prefeito Zequinha Lima e toda sua equipe por esse sonho que esperávamos há anos. Todas as vezes que entrava um prefeito novo a esperança se renovava, com sentimento que ela iria sair e nunca saia. Agora o prefeito Zequinha Lima nos deu dignidade e a possibilidade de irmos para nossa casa no asfalto. Agora nossas crianças não irão mais precisas colocar sacolas nos pés para irem à escola”, disse dona Marliz.

O secretário de Obras Josinaldo Batista enfatizou que este foi o trecho de rua mais difícil de fazer neste verão em decorrência das séries de dificuldades apresentadas no local.

“Nosso prefeito Zequinha nos deu a missão de fazermos essa rua, certamente a rua que deu mais trabalho para ser finalizada. Essa é rua é numa região baixa e que necessitou de um amplo trabalho de drenagem, bem como, elevação e afastamento de residências para que pudéssemos hoje estarmos aqui comemorando com os moradores mais esse feito da gestão do prefeito Zequinha Lima”, conclui Josinaldo.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que está realizando um sonho junto com os moradores.

“Eu fico muito feliz por participar desse sonho, que é de todos nós. Vim aqui com nossa equipe e afirmamos o compromisso que essa rua iria ser feita, foram mais de 40 dias de trabalho intenso, mas hoje estamos aqui oferecendo esse lanche para nossas crianças e vendo a alegria de cada morador pelo acesso. Nosso objetivo é levar dignidade à nossa população”, disse o prefeito.

O prefeito destacou ainda que até o fim da sua gestão serão abertos pelo menos 20 kms de ruas novas.

“Sei que ainda irá faltar muito pra ser feito, mas nossa gestão fará 20 quilômetros de novas ruas em nossa cidade, serão 5 a cada ano. Não é fácil fazer rua em nossa região, mas iremos nos empenhar para abrirmos o maior número de ruas possíveis para melhor atender nossa população”, finalizou prefeito Zequinha Lima.

