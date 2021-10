A prefeitura do município de Rodrigues Alves, através do programa Qualifica Acre e em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e governo do estado, realizou nessa sexta-feira, 15, o encerramento dos cursos de Formação de Preços, Manicure, Pedicure e Assistente de Recursos Humanos.

As formações têm por objetivo capacitar e qualificar mão de obra para atuar nas atividades das áreas de comércio e de prestação de serviços no município e assim proporcionar mais renda as famílias que buscam por profissionalismo.

O evento contou com as presenças do Prefeito Jailson Amorim, do Vice-prefeito Nilson Magalhães, da Secretária de Assistência Social, Rozimeire Teixeira e da Supervisora Pedagógica do SENAC, Elizandra Figueiredo que destacaram a importância da realização destes cursos.

“A prefeitura de Rodrigues Alves vem fazendo tudo que pode para proporcionar o melhor para a nossa população, inclusive várias ações que possam estar qualificando os nossos autônomos, e capacitar cada vez mais o mercado de trabalho, não poderia deixar de agradecer ao Governo do Estado que nos ajudou a tornar isso possível”, concluiu o prefeito.

