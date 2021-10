PMAC – Uma ação conjunta das equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) na noite deste domingo, 17 de outubro, resultou na recuperação de uma motocicleta roubada, em menos de 24 horas. O fato ocorreu na Rua Francisco Bacurau, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Um homem de 25 anos foi preso.

Os militares se encontravam em patrulhamento nas ruas do conjunto habitacional quando um cidadão, ao notar a presença policial, tentou se evadir, mas foi detido pelas guarnições. Durante a busca no local foi encontrada uma motocicleta FAN, de cor vermelha, que havia sido roubada no dia anterior.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

