Assessoria – A solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), na sede do núcleo em Cruzeiro do Sul, com a participação da coordenadora Ruth Bernardino, professores e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior.

Os gestores integram a equipe da Educação no Juruá e atuam em mais de vinte escolas na região. A coordenadora ressaltou que com a capacitação os gestores poderão ofertar um atendimento ainda melhor à comunidade estudantil e destacou o empenho de todos na busca pela formação profissional. Ruth também agradeceu a presença e o apoio que a educação estadual tem recebido do parlamento estadual.

“Agradeço por sua presença nesse ato e por todo o trabalho que o senhor vem realizando á frente da Assembleia, ajudando o governador Gladson a governar nosso Estado. A gente sabe que os desafios não são pouco, mas a gente tem visto aqui o resultado, uma prova de que estamos no caminho certo”, disse a coordenadora.

Para Nicolau Júnior a certificação dos servidores estaduais mostra que o governo vem ofertando a qualificação profissional do corpo técnico de um dos setores mais importantes da gestão. O deputado agradeceu a acolhida e disse que vai continuar a disposição para ajudar a educação do Estado, em particular a região do Juruá”

“O trabalho dessa equipe que você coordena aqui tem sido uma referência para os demais municípios . É muito gratificante a gente testemunhar momentos como esse, onde os gestores estão dando um passo profissional muito importante. Para o governador Gladson a educação é uma prioridade e lá na Assembleia a gente vem dando o suporte necessário para o Acre continuar avançando. Parabéns a todos vocês”, disse Nicolau.

