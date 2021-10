Carro ficou destruído e foi abandonado no local — Foto: Arquivo/BPTrans

Uma mulher que dirigia bêbada fugiu de uma blitz da Álcool Zero que ocorria na região do Segundo Distrito de Rio Branco, na madrugada desse domingo (17), e acabou batendo no muro de duas casas no Bairro 6 de agosto.

O carro ficou destruído pelas batidas e foi abandonado no local. A polícia ainda fez buscas, mas não conseguiu localizar a motorista, segundo informou o comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, major Marleudo Nogueira.

“Ela foi parada na blitz, recusou fazer o teste [do bafômetro] ia ser autuada, mas nesse momento entrou no carro e se evadiu. Fugiu da fiscalização”, contou.

Ao fugir da barreira policial, a mulher entrou no bairro 6 de Agosto, onde acabou perdendo o controle da direção e bateu o carro atingindo o muro de duas casas. O carro chegou a ficar sem uma das rodas traseiras e perdeu parte da lataria na parte da frente.

“Os policiais se deslocaram para o local, só que quando chegaram lá só estava o carro, ela já tinha fugido. O carro estava todo arrebentado. Ela foi autuada, porque já tinha sido identificada”, acrescentou o major. Com informações do G1 Ac.

