Governador Gladson Cameli Progressista – Imagem: Reprodução do Notisul

Durante entrevista ao programa Café com Notícias, o govenador Gladson Cameli (PP), respondeu perguntas relacionadas a proposta de mudança na cobrança do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias, aprovado no congresso nacional e que é vista como jogo para plateia do governo federal.

“Eu topo fazer esse debate, mas jamais sem ter uma alternativa que não venha a quebrar o estado. Se eu fizer isso, depois de 60 dias atrasa os pagamentos e quem mesmo vai responder por isso?” Indagou Cameli. Eu baixei o ICMS do querosene da aviação para apenas 3% e eu pergunto; as passagens aéreas baixaram?, pois é, eu não vou fazer algo dessa natureza, sem que tenha uma saída para o problema que pode surgir”, disse o governador.

Bolsonaro tenta creditar os autos preços dos combustíveis no País, nas contas dos governadores, sendo que é determinação do próprio governo federal, a política de preço da Petrobrás; hoje cotada em dólar, o que vem deixando os preços sem controle no Brasil.

Atualmente o Acre cobra 27% de alíquota de ICMS, que não aumenta faz 24 anos.

Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

