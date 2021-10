Os policiais conseguiram constatar que haviam mandados de prisão em aberto contra os abordados / Foto: Alcinete Gadelha/G1

PMAC – Durante o serviço operacional do final de semana, de 16 e 17 outubro, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão (1º BPM) cumpriu três mandados de prisão em aberto. Os fatos ocorreram em dois bairros da região central de Rio Branco, Capoeira e Bosque.

Os três indivíduos foram presos após intensificação dos patrulhamentos nas regiões, em que os militares em patrulhamento de rotina, após abordagens aos suspeitos, conseguiram constatar que haviam mandados de prisão em aberto contra os abordados.

O primeiro, um homem de 30 anos, foi preso no bairro Capoeira. As outras duas pessoas foram presas no bairro Bosque, sendo eles um jovem de 29 anos e um homem de 49.

Os três indivíduos foram encaminhados para a sede da Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotadas todas as medidas cabíveis ao caso.

