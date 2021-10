Os usuários do transporte coletivo de Rio Branco, passarão a pagar R$ 3,50 pela tarifa e a ideia é que o subsídio tenha validade até maio de 2022.

Eleito com as promessas de abrir a caixa preta do questionável transporte público da capital, o prefeito Tião Bocalom (PP), ainda se embaralha com o setor. Com inúmeras reclamações de milhares de usuários, o transporte público da capital nunca esteve tão precário como agora.

As empresas alegam que estão quase falidas, atrasam os pagamentos de empregados e reduziram a frota em quase todas as regiões da cidade, o que vem gerando ainda mais revolta da sociedade.

Que o socorro dado a prefeitura é um alívio para centenas de empregados do transporte isso é verdade, agora o que tem que ser feito é cobrar eficiência e compromisso com quem depende desse serviço diariamente.

