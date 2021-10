A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado das 8h às 12h um dia de vacinação multidoses. A ação ocorreu em uma tenda montada na Praça da Bandeira, região central da cidade. Dez servidores foram mobilizados. O objetivo é oferecer uma oportunidade a mais para atualizar a carteira de vacinação.

Foram oferecidas vacinas contra a Covid, Gripe Influenza e vacinação de rotina.

“O Dia Nacional de vacinação é no domingo, 17, mas entendemos que a ação teria maior alcance no sábado, quando muitas pessoas vêm ao centro da cidade para fazer compras”, explicou Valéria Lima, secretária municipal de saúde.

A maior procura continua sendo pela vacina da Covid: 143 pessoas receberam primeira, segunda e terceira dose, 52 pessoas se vacinaram contra a Influenza e 35 foram vacinações de rotina.

A vacinação contra a Covid em Cruzeiro do Sul já ultrapassou 90% da população vacinável (acima de 12), pelo menos com a primeira dose. Ainda assim, a ação realizada no sábado teve a vantagem de alcançar muitas pessoas da zona rural e ribeirinhos, que como de costume, vem ao centro para compras. É o caso do sr. José Francisco, 63, morador da comunidade Três Bocas no rio Juruá.

“É uma oportunidade para nós. Quando a equipe veio na comunidade, não deu para eu me vacinar, e agora não ia perder essa chance”, disse.

Também houve muita procura pela segunda dose. De posse de sua carteira de vacinação, Uálisson de Souza, 19, aproveitou para receber a vacina. “já tinha completado o prazo para a segunda dose, mas as vezes, a gente não prioriza e o tempo vai passando. Foi muito bom ter essa oportunidade aqui no centro, e como eu sempre ando com minha carteirinha, aproveitei para tomar a segunda dose”, explica.

“Ações como esta de levar a vacina até onde as pessoas estão, tem sempre dado bons resultados, por que realmente não é todo mundo que tira um tempo para ir ao posto de saúde para se vacinar. Com isso, temos conseguido ampliar cada vez mais a cobertura vacinal, o que é uma segurança a mais para toda população”, explica Valéria.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe