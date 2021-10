Na noite de sexta-feira, 15, foi realizada a reinauguração da Casa do Artesão do Vale do Juruá Luiz de Melo. O Projeto de revitalização contou com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, da Associação dos Artesãos do Vale do Juruá (ASSAVAJ), da Master Ideias, do Sebrae e a execução ocorreu por meio da Fundação do Banco do Brasil “Reciclar para Viver”.

O espaço cultural é administrado pela Associação dos Artesãos do Vale do Juruá, que tem 42 associados, sendo uma marca de referência nacional e internacional.

A presidente da associação, Nilma Nascimento, e a vice presidente, Rosa Ribeiro, contaram durante o evento sobre o trabalho que é desenvolvido e endossaram sobre a sua felicidade em ver o local sendo revitalizado.

A secretária de turismo e empreendedorismo Gleiciane Cruz relatou que esse projeto surgiu para proporcionar um destaque ainda maior para o trabalho que já é realizado.

“Esse é um trabalho que ficou muito bonito, destacando o trabalho dos nossos artesãos e também a forma estrutural. Aqui tem pinturas que trazem a imagem dos nossos pontos turísticos e só temos a agradecer o apoio de todos que nos ajudaram para tornar isso possível,” disse a secretária.

O Gerente do Banco do Brasil Sérgio Miranda relatou que foi uma honra poder participar do projeto.

“Através do Banco do Brasil e Fundação conseguimos incentivar essa integração social que é almejada por muitos, sendo um projeto que pode ser feito por diversos lugares no país, desde que obedeçam aos requisitos,” frisou Sérgio.

O Deputado Nicolau Júnior, que também esteve presente no evento parabenizou a ação. “Esse é um projeto muito bonito, que vem a ajudar os nossos artesãos a ganharem cada vez mais destaque, parabéns a todos pela iniciativa”, pontuou ele.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu o apoio das instituições parceiras.

“Hoje não conseguimos realizar nada sozinhos, sempre precisamos das instituições parceiras, então esse projeto é a junção de esforços que deu um excelente resultado para os nossos artesãos com esse espaço para exporem seu trabalho”, destacou ele.

