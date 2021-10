A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) apreendeu uma carreta que transportava 61 kg de pasta base de cocaína. O flagrante ocorreu na sexta-feira (15) na BR-364, nas proximidades da cidade de Acrelândia. Do G1 Acre.

Os policiais patrulhavam a BR-364, na altura do km 40, quando viram a carreta trafegando em direção à divisa com o estado de Rondônia (RO) e, então, decidiram abordar o motorista.

O motorista aparentou nervosismo e contradições ao explicar o motivo da viagem e a carga que havia trazido para o Acre. Os agentes pediram que o motorista levasse a carreta até um local com iluminação para que fosse feita a vistoria.

Alguns quilômetros depois do início do deslocamento, o veículo fez uma parada brusca e o motorista desceu rapidamente do caminhão e correu para a mata. Os policiais ainda fizeram buscas no local para tentar localizá-lo mas, devido à escuridão, não foi possível.

Após a fuga do motorista da carreta, os policiais levaram o veículo para o pátio da Unidade Operacional da PRF em Rio Branco. No sábado (16), e com ajuda de cães farejadores da CPcães, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre, foi feita uma verificação e achado em uma parte da estrutura do veículo, 61,2 kg de pasta base de cocaína.

O veículo, a droga e os documentos do motorista foram entregues na sede da Polícia Federal em Rio Branco para os procedimentos cabíveis para abertura inquérito por tráfico de drogas.

