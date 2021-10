Homem suspeito de esfaquear companheira e enteado por ciúmes é preso em Rio Branco — Foto: Arquivo/Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil, em Rio Branco, quase um mês depois de tentar matar a companheira, de 30 anos, a facadas e também o filho dela que ficou ferido ao socorrer a vítima e entrar na frente dela. Do G1 Acre.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes de Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Dem), expedido pela primeira Vara do Tribunal do Júri pela tentativa de feminicídio.

Conforme a polícia, o crime ocorreu no dia 24 de setembro, no Bairro Taquari, motivado por ciúmes. De acordo com as investigações, o suspeito ingeriu bebida alcoólica e agrediu a companheira por causa de ciúmes e desferiu vários golpes de faca contra ela, que foi socorrida pelo filho de 12 anos, que entrou na frente e também ficou ferido.

Na época, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda de acordo com a polícia, a mulher chegou a ter um dos pulmões perfurados e precisou passar por cirurgia, no Pronto Socorro da capital.

Depois da tentativa de homicídio, o homem fugiu do local e foi localizado nesse sábado. Ele foi interrogado pela delegada que preside a investigação e em seguida encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

