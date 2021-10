Um homem de 34 anos subiu no telhado do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, no Bairro Santa Inês, em Rio Branco, na manhã desse sábado (16), e ameaçava pular do local. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate e conseguiu tirar ele de cima do telhado. Do G1 Ac.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, ele aparentava ter transtornos psicológicos e estava bastante alterado. O risco da operação de resgate se tornou maior devido à forte chuva que atingiu a capital no sábado.

Mas, após intensa negociação, os militares conseguiram fazer o resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem entregue para receber os atendimentos. necessários.

