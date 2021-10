Gladson Cameli, Alysson Bestene e Márcia Bittar. Imagem/reprodução

Nos dias de sexta e sábado, os bastidores da política ferveu no Acre com movimentações para tudo que é lado. O Grupo de 8 partidos que estão sobre a órbita política de Márcio Bittar (UB), reuniu em um evento que ocorreu em Rio Branco, para mostrar ao governador Gladson Cameli (PP), que a pré-candidatura de Márcia Bittar não tem volta. Gladson esteve presente e se empolgou com o ato político, chamou Márcia de minha senadora e praticamente confirmou ser ela o nome da sua chapa, que disputará a única vaga ao senado em 2022.

Foi um banho de água fria nas pretensões de outros quatro aliados, que chegaram inclusive a fazer um pacto entre ambos, de decidir pelas pesquisas eleitorais. Como o governador, que foi avalista do acordo entre Mailza, Alan e Jéssica esqueceu, acho bom eles repensarem suas estratégias para a eleição do ano que vem.

O MDB da capital que sonhava em ver o deputado federal Flaviano Melo, ser um possível nome de vice na chapa de Gladson, também devem desconsiderar da ideia. O governador deixou bem claro em recente entrevista, que o seu vice não sairá de acordos políticos, sendo alguém de sua extrema confiança, por isso praticamente já confirmou o seu fiel escudeiro Alysson Bestene.

Resta só ver o rescaldo de tudo isso e como os deixados para trás irão encarar a decisão de Gladson.

O certo é que Márcia Bittar foi habilidosa e apostou na força do ex-marido Márcio, que por ser o relator do orçamento da união em 2021, trouxe apoio de prefeitos e do governador quase pelo beiço.