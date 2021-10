Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um personal trainer de 33 anos espancou a namorada no estacionamento de um condomínio em Goiânia, Goiás. Murilo Morais aparece dando socos e muitos chutes na mulher, que é veterinária.

Ele também bate na cabeça da vítima várias vezes contra o chão. Segundo o relato da namorada à Polícia Civil, as agressões aconteceram quando os dois iriam para a igreja. Ele está preso em flagrante por tentativa de homicídio, mas preferiu permanecer em silêncio durante o depoimento.

As imagens foram obtidas pela TV Anhanguera. O vídeo mostra a mulher desembarcando do carro e indo em direção ao condomínio. Em seguida, o homem sai do veículo e vai atrás dela em postura de discussão. Ela se vira e caminha junto com o namorado em direção ao carro novamente, mas em determinado momento, se volta novamente em direção ao condomínio, quando ele a ataca. Com informações de O Dia.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe