Metrópoles – Com arma de choque, policiais militares impediram o possível suicídio de um homem em Santa Maria, cidade do Distrito Federal. O indivíduo foi contido e algemado, para sua própria segurança.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estava desorientado e portava duas facas. Ele apontava as lâminas contra o próprio pescoço, cobrando a vinda do Samu.

Equipes do Gtop 46 do 26º Batalhão da PMDF tentaram dissuadi-lo. Mesmo com a negociação, o homem afirmava ter problemas psicológicos causados por uso de bebidas. Ele ameaçava tirar a própria vida.

Para evitar o pior, os policiais decidiram usar as armas de choque. Após o disparo, policiais conduziram o homem para atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Disque 188

A cada mês, em média, mil pessoas procuram ajuda no Centro de Valorização da Vida (CVV). São 33 casos por dia, ou mais de um por hora. Se não for tratada, a depressão pode levar a atitudes extremas.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada dia, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil. Hoje, o CVV é um dos poucos serviços em Brasília em que se pode encontrar ajuda de graça. Cerca de 50 voluntários atendem 24 horas por dia a quem precisa.

