Paolla Oliveira deixa seguidores “babando” em foto de biquíni – Foto: Reprodução Instagram

Paolla Oliveira simplesmente “quebrou a internet” ao postar foto de biquíni na tarde deste sábado (16). A atriz compartilhou várias imagens que deixou os seguidores “babando”. Até famosos se manifestaram, como Tatá Werneck.

Continua após a publicidade

“Difícil para nós humanos”. O namorado de Paolla, Diego Nogueira, tratou logo de deixar o recado: “Tudo meu, tá, queridos!”. Em menos de 10 minutos, a foto teve mais de 300 mil curtidas.

“Apenas que levei um tiro no coração”, comentou um seguidor. “A mulher mais linda do Brasil”, disparou outro. A postagem já tem mais de 10 mil comentários. Por gente ig

E Veja Também no 3 de Julho

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe