A informação sobre os furtos nessa fazenda chegou até a polícia na quinta (14) e nessa sexta, uma denúncia apontou que o grupo tinha chegado em suas casas com os animais já abatidos e que, inclusive, já tinha vendido cerca de um quarto de boi para um homem.

Foi então que a equipe policial foi até a casa dos suspeitos e encontrou um deles ainda cortando a carne do boi furtado. Segundo a polícia, ele confessou o crime, informou quem foram seus dois comparsas e ainda onde tinha guardado as demais partes do animal, que estavam espalhadas em várias casas.

O delegado da cidade, Valdinei Soares, disse que a Polícia Civil continua com as investigações para chegar aos demais envolvidos. Ele afirmou que esse tipo de crime tem sido comum na região e que, recentemente, um outro grupo chegou a ser preso pela mesma situação.

