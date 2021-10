PMAC – Um homem de 29 anos, integrante de uma organização criminosa, foi preso na manhã desta quinta-feira, 14, por militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), acusado de efetuar disparos de arma de fogo em via pública e ainda oferecer vantagem indevida aos policiais para não ser preso. A ação ocorreu no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

A guarnição foi acionada via 181, para verificar uma denúncia em que um homem de aproximadamente 30 anos, que seria integrante de uma organização criminosa, estaria efetuando diversos disparos de arma de fogo em via pública. De posse da características do suspeito, os militares montaram o cerco policial e foram ao local.

Depois de um breve patrulhamento, os policiais abordaram um homem com características semelhantes as repassadas na denúncia. Na busca pessoal, foi apreendido quatro munições de pistola calibre 9 milímetros intactas e duas deflagradas, mas a arma de fogo não foi localizada.

Os policiais deram voz de prisão ao homem e informaram que ele seria encaminhado à Delegacia de Flagrante (Defla) e responderia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública. Neste momento, o acusado ofereceu a motocicleta dele aos policiais para não ser conduzido à delegacia.

Imediatamente a guarnição informou ao indivíduo que além dos crimes antes praticados, agora ele responderia pelo crime de corrupção ativa, que ocorre, segundo o Código Penal (CP), quando o particular oferece vantagem indevida a um funcionário público, em troca de algum tipo de favor ou beneficio. Ele foi conduzido à Defla e está à disposição da justiça para responder por seus atos.

