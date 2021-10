Vítima tinha 58 anos e morava de favor em uma chácara no Ramal da Boa Água, na Estrada do Quixadá — Foto: Arquivo pessoal

Um homem identificado como Manoel José de Souza, de 58 anos, foi achado morto neste sábado (16) em uma chácara no Ramal da Boa Água, na Estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco. A suspeita da polícia é que a morte tenha sido de causa natural. Por G1 Ac.

A dona da propriedade, que preferiu não ter o nome revelado, contou ao g1 que o homem não tinha onde morar e a família deixou que ele ficasse na propriedade, já que ninguém vivia no local. Ele já estava morando na chácara há cerca de quatro anos.

Segundo ela, neste sábado um homem que aluga a propriedade para colocar gado chegou no local e encontrou a vítima caída no chão já sem vida.

“A gente estava chegando quando ele nos avisou que tinha acontecido isso lá. Ninguém sabe direito o que foi, ele bebia muito. Morava sozinho, era conhecido daqui do ramal todo, todos conheciam”, contou.

Uma equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas ao chegar apenas pôde constatar o óbito da vítima. A polícia foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia técnica.

Segundo informações, a vítima não tinha marcas de violência, por isso a suspeita de morte natural. O corpo de Souza foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para passar pelos devidos procedimentos.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe