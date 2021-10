Pessoas com níveis mais altos de ftalatos têm um risco maior de morte por qualquer causa, especialmente cardiovascular, dizem pesquisadores – George Becker no Pexels

CNN Brasil – Produtos químicos sintéticos chamados ftalatos, encontrados em centenas de produtos de consumo, como recipientes de armazenamento de alimentos, xampu, maquiagem, perfume e brinquedos infantis, podem contribuir para cerca de 91 mil a 107 mil mortes prematuras por ano entre pessoas com idades entre 55 e 64 anos nos Estados Unidos, aponta um novo estudo.

Pessoas com níveis mais altos de ftalatos têm um risco maior de morte por qualquer causa, especialmente cardiovascular, de acordo com o estudo publicado na terça-feira (12) na revista Environmental Pollution.

O estudo estimou que essas mortes podem custar cerca de US$ 40 a US$ 47 bilhões a cada ano em perda de produtividade econômica.

“Este estudo adiciona à crescente base de dados sobre o impacto dos plásticos no corpo humano e reforça a importância para reduzir ou eliminar o uso de plásticos”, disse o autor principal, Dr. Leonardo Trasande, professor de pediatria e medicina ambiental e saúde da população na NYU Langone Health, em Nova York.

Os ftalatos são conhecidos por interferir no mecanismo do corpo para a produção de hormônios, conhecido como sistema endócrino, e estão “ligados a problemas de desenvolvimento, reprodução, cérebro, imunológico e outros”, de acordo com o Instituto Nacional de Ciências de Saúde Ambiental (NIEHS, na sigla em inglês).

Mesmo pequenas interrupções hormonais podem causar “efeitos biológicos e de desenvolvimento significativos”, afirma o NIEHS.

Pesquisas anteriores conectaram ftalatos com problemas reprodutivos, como malformações genitais e testículos que não desceram em meninos e contagens de espermatozoides e níveis de testosterona mais baixos em homens adultos. Estudos anteriores também ligaram os ftalatos à obesidade infantil, asma, problemas cardiovasculares e câncer.

“Esses produtos químicos têm uma ficha criminal”, disse Trasande, que também dirige o Centro de Investigação de Riscos Ambientais da NYU Langone. “E a questão é que, quando você olha para todo o corpo de evidências, isso fornece um padrão de preocupação assombroso.”

O American Chemistry Council, que representa as indústrias química, de plásticos e de cloro dos EUA, compartilhou esta declaração com a CNN por e-mail:

“Muito do conteúdo do último estudo da Trasande et al é comprovadamente impreciso”, escreveu Eileen Conneely, diretora sênior de produtos químicos e tecnologia da ACC.

Ela acrescentou que o estudo agrupou todos os ftalatos em um grupo e não mencionou que a indústria afirma que os ftalatos de alto peso molecular, como DINP e DIDP, têm menor toxicidade do que outros químicos do tipo.

“Estudos como esses falham em considerar todos os ftalatos individualmente e consistentemente ignoram ou minimizam a existência de conclusões confiáveis ​​e baseadas na ciência sobre a segurança dos ftalatos de alto peso molecular”, escreveu Conneely.

‘Produtos químicos em todo lugar’

Frequentemente chamados de “produtos químicos em todos os lugares” porque são muito comuns, os ftalatos são adicionados a produtos de consumo, como encanamentos de PVC, pisos de vinil, produtos resistentes à chuva e manchas, tubos médicos, mangueiras de jardim e alguns brinquedos infantis para tornar o plástico mais flexível e mais difícil de quebrar.

Outras exposições comuns vêm do uso de ftalatos em embalagens de alimentos, detergentes, roupas, móveis e plásticos automotivos. O grupo de químicos também é adicionado a itens de higiene pessoal, como xampu, sabonete, spray de cabelo e cosméticos para fazer as fragrâncias durarem mais.

As pessoas são expostas ao respirar ar contaminado ou comer ou beber alimentos que entraram em contato com o plástico, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês).

“As crianças engatinham e tocam em muitas coisas, depois colocam as mãos na boca. Por causa desse comportamento mão-à-boca, as partículas de ftalato na poeira podem ser um risco maior para as crianças do que para os adultos”, afirma o CDC.

‘Um instante no tempo’

O novo estudo mediu a concentração de ftalatos na urina em mais de cinco mil adultos com idades entre 55 e 64 anos e comparou esses níveis com o risco de morte precoce em uma média de 10 anos, disse Trasande.

Os pesquisadores controlaram doenças cardíacas preexistentes, diabetes, câncer e outras condições comuns, hábitos alimentares inadequados, atividade física e massa corporal e níveis de outros desreguladores hormonais conhecidos, como o bisfenol A ou BPA , disse ele.

“No entanto, nunca vou dizer que este é um estudo definitivo”, disse Trasande à CNN. “É um instante no tempo e só pode mostrar uma associação.”

Aprender exatamente como os ftalatos podem afetar o corpo requer um ensaio clínico randomizado duplo-cego padrão-ouro, disse ele. No entanto, esse estudo nunca será feito, acrescentou ele, “porque não podemos eticamente randomizar as pessoas para serem expostas a produtos químicos potencialmente tóxicos”.

“Mas já sabemos que os ftalatos mexem com o hormônio sexual masculino, a testosterona, que é um preditor de doenças cardiovasculares em adultos. E já sabemos que essas exposições podem contribuir para várias condições associadas à mortalidade, como obesidade e diabetes”, disse Trasande.

O BPA químico também foi associado a anormalidades nos sistemas reprodutivos de bebês do sexo masculino e, posteriormente, a problemas de infertilidade em homens adultos, bem como obesidade, doenças cardíacas, câncer e morte prematura por qualquer causa.

O composto sintético era encontrado anteriormente na maioria das mamadeiras, copos com canudinho e embalagens de fórmulas infantis até que os pais boicotaram esses produtos há mais de uma década. O FDA proibiu o uso do produto químico em garrafas e copos com canudinho em 2012.

É possível minimizar sua exposição a ftalatos e outros desreguladores endócrinos como o BPA, que ainda podem ser encontrados em revestimentos de enlatados e recibos de papel, disse Trasande.

“Em primeiro lugar, evite plásticos o máximo que puder. Nunca coloque recipientes de plástico no micro-ondas ou na máquina de lavar louça, onde o calor pode quebrar os revestimentos para que possam ser absorvidos mais facilmente”, sugeriu.

“Além disso, cozinhar em casa e reduzir o uso de alimentos processados ​​pode reduzir os níveis de exposição a produtos químicos com os quais você entra em contato.”

Aqui estão outras dicas para reduzir a exposição de você e sua família:

Use loções sem perfume e detergentes para a roupa.

Use produtos de limpeza sem cheiros.

Use vidro, aço inoxidável, cerâmica ou madeira para segurar e armazenar alimentos.

Compre frutas e vegetais frescos ou congelados em vez de versões enlatadas e processadas.

Incentive a lavagem frequente das mãos para remover produtos químicos das mãos.

Evite purificadores de ar e todos os plásticos rotulados como nº 3, nº 6 e nº 7

(Texto traduzido. Para ler o original, clique aqui)

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe