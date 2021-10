Governador Gladson Cameli e a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Assessoria Prefeitura / montagem Alemão Monteiro

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti afirmou em tribuna da Câmara de vereadores de Brasileia que recebeu um recado pra lá de abusado, recado este que, segundo ela, coloca o nome do Governo do Estado em cheque, coloca o judiciário em Cheque, a Polícia Federal e que denuncias contra a prefeitura de Brasileia não vão dar em nada.

Este recado teria sido dado devido a vereadora Neiva e o Vereador Leomar serem os únicos parlamentares que se dispuseram a investigar, denunciar, colocar em dúvida a seriedade e a transparência da atual gestão petista, e o pior de tudo, levar as evidências de irregularidades ao conhecimento do judiciário.

Ações estas que tem incomodado bastante a chefe do executivo municipal, mas em se tratando do pronunciamento da Vereadora Neiva, a mesma afirma que o recado diz ainda que tudo que ela e o vereador Leomar denuncia na tribuna ou na Policia Federal, não vai dar em nada pois basta uma ligação da prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, para o Governo que se troca promotor e delegado da Policia Federal.

“Não me manda recado, mais! Este tipo de recado é de quem deve, é de quem está com medo, eu vou continuar fiscalizando, denunciando doa a quem doer. Eu tenho certeza que essas denuncias não vão passar despercebidas, eu confio plenamente no Poder Judiciário na Policia Federal que não vão usar dois pesos e duas medidas para ninguém. Ninguém está acima da Lei, nem a senhora prefeita, nem o Governo do Estado e nem o presidente da República interfere na PF, não me mande mais recado!!”, concluiu a parlamentar.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereadora Neiva Badotti solicita do secretário de Ação Social providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo dinheiro, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças. Neiva solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente do hospital para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura, comprado com o dinheiro do covid, e que solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe