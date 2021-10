O professor de Filosofia David Hall, pode repensar seus planos para a batalha eleitoral de 0222. Se pensava em disputar o governo, viu hoje uma demonstração de que o Cidadania, partido que é filiado e pretendia disputar o Palácio Rio Branco, foi para o domínio político do senador Márcio Bittar.

Durante um evento bastante prestigiado na manhã desta sexta (15), Bittar reuniu Solidariedade, PSL, Republicanos, PTB, PSDB, PDT, Cidadania, PSC e Patriota garante apoio à reeleição do governador, um bloco de oito partidos que fecharam questão no que se refere ao apoio na disputa pela reeleição do governador Gladson Cameli (PP).

O cidadania que chegou a anunciar de maneira oficial o nome de David Hall para governo, se ver no vexame de ter que explicar o recuo.

Mas como na política nada é de graça, o governador Gladson Cameli tem que dar como contrapartida, a concorrida vaga de senado na sua chapa, antes pretendida por Mailza Gomes (PP), Vanda Milane (PROS), Alan Rick (DEM) e Jéssica Sales (MDB), que põem procurar repensar seus planos para a batalha de 2022.

Em 2018, David Hall foi candidato a governo, disputando pelo Avante, ficou em 3º lugar na disputa.