Acre Agora – A troca de comando feita pelo governador Gladson Cameli , na Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), em março deste ano, já mostra resultados – pelo menos no que diz respeito ao aumento das despesas com diárias.

Com Nenê Junqueira no cargo, a Sepa aumentou em 438% os gastos com diárias de servidores, entre maio e julho de 2021, em comparação com o primeiro trimestre do ano, ainda na gestão do antecessor Edivan Azevedo.

Levantamento feito pelo o Acre Agora no Portal da Transparência do governo do estado mostra que entre janeiro e março, antes da chegada de Junqueira ao órgão, o total pago em diárias aos servidores foi de R$ 10.660,45. Com a mudança, entre maio e julho, esse tipo de gasto subiu para R$ 57.373,39.

Entre os beneficiários das diárias pagas está, claro, o próprio secretário do governo Gladson Cameli Nenê Junqueira.

Outra constatação feita pelo levantamento é que a nova equipe da Sepa é, também, mais perdulária nas despesas gerais. Entre janeiro e março, o total desembolsado para manter o órgão funcionando foi de R$ 1,3 milhão. Com Junqueira, o orçamento subiu a R$ 2,3 milhões entre maio e julho. Em agosto, os gastos totais da secretaria se ampliaram ainda mais, se comparados aos meses anteriores: R$ 2.046.993,37.

Em julho, um grupo de servidores do órgão procurou um jornal local para denunciar o que chamaram de ‘desperdício de recursos públicos”. Segundo eles, a chamada Caravana da Produção, encabeçada pelo secretário sob o pretexto de conhecer o potencial de cada localidade e as dificuldades enfrentadas pelos produtores, nada mais seria do que perda de tempo e dinheiro.

O outro lado

A reportagem questionou Nenê Junqueira sobre o assunto, e ele enviou a seguinte nota:

“Isso [o aumento das despesas com diárias] se deve à pandemia no começo do ano, após minha entrada a pandemia foi diminuindo e nossos técnicos começaram a andar mais o estado todo, e também referente ao programa PDSA 2 do BID que se encerra em 17/11/2021, tivemos que fazer os relatórios finais do programa e com isso teve um aumento significativo nas viagens”.

