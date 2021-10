Três instituições que prestam apoio a crianças em situação de vulnerabilidade receberam da coordenação da Campanha “Faça uma criança feliz”, na manhã desta quinta-feira (14), os brinquedos e outros itens arrecadados, em Cruzeiro do Sul, para distribuição às crianças de famílias de baixa renda da cidade. Foram mais de 1700 prêmios arrecadados que foram repassados para o Educandario, Fundação Betel e à Pastoral da Criança .

A campanha foi coordenada pela Primeira Dama do município, Lurdinha Lima, e pela Primeira Dama do Estado, Ana Paula Cameli. Além de brinquedos, a campanha coletou roupas, livros, calçados e outros itens para a garotada.

“Estou muito grata por podermos nos empenhar em mais uma campanha que deu certo. A sociedade contribuiu, mostrou sua solidariedade. A cada pessoa que chegava para fazer uma doação, a nossa alegria era imensa por termos idealizado essa campanha pensando em fazer uma criança sorrir e chegamos ao fim com um resultado bem positivo”, disse Lurdinha.

A representante da Secretaria de Assistência Social do Estado, falou que o sucesso da campanha se deve a união de forças entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

“Essa parceria foi se fundamental importância para o extremo sucesso dessa campanha”, destacou Carlene Pinheiro.

O prefeito Zequinha participou do ato de entrega das doações para as entidades que repassarão todo material arrecadado para as crianças.

“É mais uma campanha que estamos encerrando com muito êxito. O objetivo dela foi alcançado, pois a sociedade se mobilizou e abriu mão de coisas que tinha em casa e vieram aqui para doar para as crianças”, afirmou o Prefeito.

Os dirigentes das três entidades que farão a entrega dos presentes às crianças lembraram que as parcerias com os órgãos públicos são fundamentais para manter assistência os filhos de famílias mais necessitadas.

“A gente agradece a Deus e a Primeira Dama por essa iniciativa. Nos mantemos de doações e elas ficam ansiosas esperando o momento do dia das crianças e do Natal esperando um brinquedo e é através desses projetos que a gente também pode contemplar a cada uma”, disse Francisca Oliveira da Conceição representante do Educandario.

