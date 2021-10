A deputada Mara Rocha, que tem se destacado pela destinação de recursos para a melhoria no atendimento a pacientes que tratam da saúde mental no Acre, se reuniu com a secretária municipal de saúde de Rio Branco, Sheila Andrade Vieira, com o diretor do Barral y Barral, Jorge Pimenta, a enfermeira Vanessa Rodrigues, a psicóloga Débora Cristina Santos, o Sr. Vanderli Ferreira, representante da Associação dos Pacientes Renais e Transplantados , além de profissionais que atuam na divisão psicossocial da secretaria.

À pauta da reunião foi a necessidade da implantação do CAP’S III, que prestará atendimento de maior complexidade à população de referência com transtornos mentais persistentes, com funcionamento 24 horas, durante sete dias da semana.

Mara Rocha, que já destinou, agora em 2021, recursos no valor de R$ 1,4 Milhão para a construção do CAPS’I , para cuidados de saúde mental de crianças e adolescentes, agora garantiu que indicará R$1.740.000,00 para a implantação do CAP’S III. Com isso já são mais de R$ 3 Milhões destinados, apenas pela Parlamentar, para melhorias ao serviço psicossocial do município de Rio Branco.

Sheila Andrade secretária municipal de Saúde, destacou que a construção do CAPS III será de grande importância para a população que precisa de atendimento na área de saúde mental: “Estamos muito gratos com o olhar e a sensibilidade da deputada Mara Rocha em acreditar na nossa gestão e destinar esse recurso para a construção do CAPS III. Esse é um sonho da nossa equipe e há muito tempo estávamos lutando por isso”, afirmou a secretária municipal de Saúde.

Estou muito feliz em contribuir para uma causa tão importante. Sabemos dos grandes desafios na área da Saúde Mental. A construção dos CAPS infantil e CAPS III ajudarão a organizar e a proporcionar ambientes adequados para cada publico. Essa é uma área que estava abandonada em nossa Capital, e com esse aporte de emendas, os pacientes encontrarão uma equipe pronta e dedicada para prestar todos os atendimentos necessários. garantindo o acesso aos melhores cuidados de saúde mental disponíveis”, afirmou Mara Rocha.

