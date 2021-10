Veja o Vídeo:

A vereadora Neiva Badotti (PSB) solicitou do secretário de Ação Social, Djahilson Américo, providências sobre as crianças Haitianos que fica na ponte todo os dias pedindo, e que o Poder Público proporcione dignidade para essas crianças, aproveitou e também pediu informações da secretaria de saúde, a respeito de qual o motivo está faltando fraudas na farmácia municipal que está em falta.

Tendo em vista as constatastes denúncias recebidas pela vereadora. Solicita que seja encaminhado um pedido de providencia em caráter de urgência para a secretaria de saúde, pois várias pessoas necessitam do produto e não podem comprar.

A parlamentar solicita também que seja encaminhado um oficio para a gerente de assistência do hospital de Brasiléia, Joelma Pontes, para saber se chegou algum saco funerário doado pela prefeitura municipal comprado com o dinheiro do covid, pois se foi falado, mas nada foi comprovado, e se caso esses sacos foram adquiridos que a secretaria municipal de saúde apresente notas fiscais, comprove que parte do recurso da covid foi destinado para a aquisição deste material.

A vereadora reitera um pedido já feito por ela, a respeito do aparelho de ultrassonografia que está cedido para o município e a muito tempo está parado, que este aparelho seja colocado para funcionar para assim atender a comunidade. Solicita da secretaria de obras o cronograma de limpeza da cidade, para o período invernoso, a edil demonstra sua preocupação em relação aos casos de dengue que podem estar por vim, e caso esse cronograma já exista que seja encaminhado até a câmara.

Parabeniza o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, pela iniciativa de realizar do curso preparatório para o concurso que será ofertado brevemente pelo estado. Solicita que seja agendado novamente a reunião com a secretaria de segurança pública do estado, para se tratar sobre o IML, pois a mais de 20 anos o problema se arrasta e até o momento nada foi resolvido.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Neném Almeida mais uma vez voltou a falar do Cadastro de Reserva da Polícia Civil que aguarda sua convocação desde 2015, ao adotar esta causa como bandeira de luta, o deputado vem cobrando frequentemente, que o governador Gladson Cameli se manifeste e cumpra sua promessa de campanha que ele fez em convocar os mesmo. O parlamentar afirmou que o governador Gladson Cameli cometeu crime de campanha quando assinou um documento dizendo que se eleito fosse (e foi), chamaria o cadastro de reserva da Policia Civil (e não chamou).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe