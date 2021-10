Veja o Vídeo:

O vereador Jurandir Queiroz tem sido uma pedra no sapato do governador Gladson Cameli, no município de Brasileia, isto porque tem mostrado na tribuna da Câmara de vereadores os desmandos do Governo com seus setores existentes na Cidade, como é o caso do Depasa.

Em outro momento, o governo anunciou a “grande” obra que seria o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) de Brasileia, departamento este que sanaria todos os problemas com a falta de água que estava se tornando corriqueira no município.

Muito foi falado, muito foi elogiado, porém, o vereador Jurandir foi averiguar como estava o andamento dessas obras e se deparou com mais uma obra parada no município, como se não bastasse as obras paradas da prefeitura, o Governo do Estado resolveu seguir o mesmo rumo.

Logo, Jurandir resolveu denunciar na tribuna, durante a sessão que aconteceu na quarta-feira (13), a falta de compromisso do Governo do Estado, onde afirmou que esteve na Comunidade do Nazaré é lá foi informado que as obras de fato estão paradas, acrescentou ainda que o Governo não cuida da vida das pessoas e que não tem a preocupação de oferecer o mínimo que é de colocar água tratada nas torneiras das residências das pessoas.

Dando continuidade à sua fala o parlamentar repudiou o governo do estado pela paralisação da referida obra, com isso solicitou que seja encaminhado um documento ao setor responsável, pedindo explicações para saber qual o motivo da obra estar parada e qual a previsão da retomada da mesma.

