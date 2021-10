O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), em edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira, 14, faz nova convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para entrega de documentos de estagiários estudantes de Nível Superior.

O Edital Nº 24/2021, traz a lista de 34 aprovados para estágio somente para a área do Direito, para exercerem as atividades em turnos matutino e vespertino.

Os candidatos abaixo deverão enviar para o e-mail [email protected], no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a documentação constante do anexo único do edital sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

1.CPF e RG*;

Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior(atualizada)*;

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br; Comprovante de residência contendo o CEP da rua (original)*; 1 (uma) foto 3X4; PIS/PASEP/NIT; Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico; Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo DE ESTÁGIO e que dispõe de horário compatível com o expediente forense;

Título de eleitor e 10. Conta Salário na Caixa Econômica Federal (Ofício expedido pela GECAD)

A documentação solicitada deverá ser original

