Os serviços de melhorias de ramais continuam sendo executados pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para proporcionar melhorias na trafegabilidade para os produtores rurais. Diante disso, o prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima e o prefeito de Guajará Ordean Silva, esqueceram os limites territoriais e autorizaram a recuperação do Ramal do Badejo de Cima, onde parte pertence à Cruzeiro do Sul e outra à Guajará.

Os serviços foram acompanhados pelos dois gestores e por moradores da comunidade que destacaram a qualidade dos serviços realizados.

Osmar de Jesus, morador do Ramal do Badejo de Cima, área pertencente ao Estado do Amazonas pelo município de Guajará, disse que nunca viu a estrada em ótimas condições como neste momento.

“Esses dois prefeitos são arrochados. Não sou eu que estou dizendo, são todos os moradores, nunca vimos essa estrada tão boa quanto agora, estamos muito feliz porque agora temos a facilidade de irmos à cidade”, destacou o produtor rural.

O prefeito de Guajará, AM, destacou a importância da parceria entre os dois municípios em prol da sociedade.

“Quero destacar essa importante parceria entre nossa prefeitura e o prefeito Zequinha. Aqui não estamos olhando para egos, estamos cuidando de pessoas e de vidas, trazendo mais dignidade para as pessoas que moram nessa comunidade”, disse Ordean Silva.

O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, enfatizou o fato de não haver fronteiras na sua gestão e o povo estar em primeiro lugar.

“Queremos melhorar a vida das pessoas sem pensar onde estão morando, queremos unir nossas forças e levar a melhor qualidade de vida possível para nosso produtor rural”, enfatizou Zequinha Lima.

