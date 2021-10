Assessoria – A Deputada Federal Mara Rocha, através de Emenda Parlamentar, no Orçamento Geral de 2021, indicou 31 (trinta e uma) comunidades rurais, do Estado do Acre para receberem antenas de internet GESAC com conectividade em alta velocidade.

Entre os municípios beneficiados estão com o acesso à internet estão: Rio Branco, Sena Madureira, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Acrelândia, Tarauacá, Brasiléia e Mâncio Lima.

Na Rodovia Transacreana, as instalações estão previstas nos seguintes locais:

– Unidade Básica de Saúde Sebastiana Prado, na Vila Verde

– Escola Verde Floresta – P. A. Oriente

– Escola Bom Jesus no Ramal do Ouro

– Associação de Produtores Rurais Itamarati “1” Km 80 da Transacreana;

– Escola Claudio Augusto Ferreira – Km 44 da Transacreana

– Escola Canto do Sabia no Ramal dos Dez

– Escola Nova Esperança 1 (na Beira do Riozinho do Rola) Ramal do Noca

– Associação de Produtores e Produtoras do Ramal Cachoeira

– Associação Bom Sucesso no Ramal Terra Nova

– Escola Alto Alegre II – no Ramal Jarinal

– Escola Boa Fé III – Km 100

– Espaço Alternativo Rio Branco da Capela – Ramal do Capela

– Associação dos Produtores Rurais Boas Novas – Ramal Saracura

– Associação Nova Esperança – Ramal Centrinho

– Escola Florentina Esteves – Seringal Água Preta

– Ramal Barro Alto – Comunidade Água

– Escola Água Viva- Ramal Liberdade

– Escola Manuel Tiago Lindoso – Ramal União

– Escola Vida Nova – Ramal Olho D’agua

– Escola Pracauba – Ramal Nova Olinda

– Escola Manoel da Cunha Neto- Ramal Nova Olinda

– Associação Duas Bocas – Ramal São Pedro

– Igreja Assembleia de Deus – Ramal Bom Futuro

Os produtores de banana do Ramal Campo Novo em Acrelândia são os primeiros a receber a internet rural e esperam agilizar suas vendas com a nova ferramenta, além de ter a garantia de acesso a serviços públicos com maior rapidez, uma vez que a cobertura telefônica na região é precária.

Mara Rocha, que tem dedicado o mandato a melhorar as condições de vida dos os produtores rurais, afirma que a internet hoje é essencial, principalmente para quem mora em locais de difícil acesso.

“Fico muito feliz de poder levar essa ferramenta fundamental que é a internet para os nossos produtores rurais que vivem isolados ou que moram em comunidades de difícil acesso. Garantimos ainda, com essa emenda parlamentar, internet em postos de saúde e escolas da zona rural. Isso representa desenvolvimento e progresso, permitindo o acesso dos estudantes da zona rural a novas ferramentas didáticas que permitirão um melhor aprendizado. Seguiremos atuando para que mais comunidades rurais possam ser beneficiadas com acesso à internet”, afirmou Mara Rocha.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Neném Almeida mais uma vez voltou a falar do Cadastro de Reserva da Polícia Civil que aguarda sua convocação desde 2015, ao adotar esta causa como bandeira de luta, o deputado vem cobrando frequentemente, que o governador Gladson Cameli se manifeste e cumpra sua promessa de campanha que ele fez em convocar os mesmo. O parlamentar afirmou que o governador Gladson Cameli cometeu crime de campanha quando assinou um documento dizendo que se eleito fosse (e foi), chamaria o cadastro de reserva da Policia Civil (e não chamou).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe