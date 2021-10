Para a fonte credenciada, não há outro caminho para a senadora ao não ser de ser candidata a um novo mandato, citando ainda que ela tem o aval do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira; está no mandato, é fiel ao projeto do governador Gladson Cameli; tem votado com o presidente Jair Bolsonaro; não havendo assim, argumento para brecar a sua candidatura.

Sobre a possibilidade da professora Márcia Bittar – também candidata ao Senado – entrar no PP; ressaltou a fonte que, ela pode entrar, mas para enriquecer a chapa de deputados federais, jamais como candidata a senadora pelo PP.

Assegurou que a senadora Mailza Gomes (PP) só tem uma meta no momento, que é de tornar seu mandato mais conhecido e ter assim uma maior interação popular para chegar em 2022, num bom patamar de aceitação.

Com a posição firmada da senadora Mailza Gomes (PP) de não abrir mão de disputar um novo mandato em 2022, a confusão está formada. Não se sabe ainda como é que o governador Gladson vai dissolver o angu até dezembro, com cinco candidatos ao Senado dentro do seu grupo.

Assessores da senadora Mailza Gomes (PP) vêm ingratidão do presidente da Fundação Cultural, o Correinha. Argumentam que, a senadora foi quem mais destinou recursos para a sua pasta, mas ele apoia a Márcia Bittar para o Senado.

O grupo do senador Márcio Bittar, tem nas suas contas que o governador Gladson deverá apontar a Márcia Bittar (sem partido) como a sua candidata a senadora até o final de dezembro. Estão todos apostando neste anúncio.

