O prefeito de Assis Brasil Jerry Correia acompanhado de seu vice Reginaldo Martins, estive visitando os ramais Castanhal, Bom Jardim, Palestina Foquim e Erecê. Alguns desses ramais serão contemplados com o Programa Luz para Todos, onde já estão sendo realizados o posteamento pela empresa responsável.

O programa, que estava parado desde 2013, voltou a realizar instalação depois de grande insistência do prefeito Jerry, que buscou parcerias para a retomada do Luz para Todos no município.

Jerry Correia destacou o trabalho “São famílias que estavam aguardado luz deste de 2013 e agora estão sendo contempladas com energia, estamos contentes com trabalho, mesmo com as dificuldades quem ganha com os investimentos e a população” finalizou.

O morador do ramal Castanhal, Demétrio de Aquino, destacou a importância do programa. “A gente sonhava com essa energia e está próximo, os postes já estão instalados. Agradeço ao prefeito Jerry, um rapaz novo, que mesmo de início de mandato, já está cumprindo com seus compromissos de campanha”, disse.

