A respeito da Operação da Polícia Federal que investiga supostas irregularidades cometidas por empresa privada no fornecimento de equipamentos e serviços para o setor de saúde, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul esclarece à população do município que ainda não foi informada sobre o inquérito em andamento, mas reitera a plena confiança na justiça e que a administração está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

Esclarecemos ainda que no cumprimento do compromisso com a legalidade das práticas administrativas, a contratação de serviços pela gestão recebe orientação jurídica por meio de sua procuradoria e que todos os contratos, desta gestão, ou aqueles vigentes de gestões anteriores, passam igualmente por rigoroso controle interno. Desde o início, a gestão vem buscando colaborar com os órgãos de controle a fim de assegurar licitude e transparência na administração pública municipal.

A gestão aguarda maiores detalhes do processo para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Reafirmamos o compromisso da gestão com a saúde e com o bom uso dos recursos a ela destinados.

É graças a este compromisso, assumido integralmente pela gestão, que o combate à Covid no município de Cruzeiro do Sul vem obtendo resultados positivos, servindo de modelo e exemplo no Estado do Acre e mesmo no país.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Neném Almeida mais uma vez voltou a falar do Cadastro de Reserva da Polícia Civil que aguarda sua convocação desde 2015, ao adotar esta causa como bandeira de luta, o deputado vem cobrando frequentemente, que o governador Gladson Cameli se manifeste e cumpra sua promessa de campanha que ele fez em convocar os mesmo. O parlamentar afirmou que o governador Gladson Cameli cometeu crime de campanha quando assinou um documento dizendo que se eleito fosse (e foi), chamaria o cadastro de reserva da Policia Civil (e não chamou).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe