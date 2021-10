O deputado Jenilson Leite (PSB), em sessão na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira, 13, convidou todos os deputados e a sociedade para participarem da audiência pública para ​​debater os riscos e prejuízos da privatização do saneamento básico de água e esgoto pelo Estado do Acre.

“Esse debate da privatização da água e esgoto é muito importante para todos os acreanos, pois todos lembram da privatização da Eletroacre, houve pouca participação da sociedade, passou despercebida por muitos e com algumas resistências, mas quando demos conta o sistema de fornecimento de energia do nosso estado já estava privatizado”, disse o deputado.

A audiência que será realizada no dia 21 de outubro terá a presença de representantes do Governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco, vereadores, prefeitos, sociedade civil e especialistas sobre saneamento básico.

“Quando a nossa energia foi privatizada, isso gerou consequências que hoje é um dos maiores problemas para a população de baixa renda e também para empresários, realizamos uma CPI, onde apontamos medidas que de alguma forma beneficiam as pessoas, mas neste momento é preciso de um amplo debate, pois a população acreana não merece mais nenhum encarecimento das contas no final do mês”, destacou Jenilson.

