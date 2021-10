Governado Cameli aumentou o orçamento da mídia de R$ 7 milhões para R$ 17 milhões no exercício de 2022 – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Não é novidade para ninguém que as empresas do Amazonas estão se dando muito bem no Acre durante o desgoverno do atual gestor Gladson Cameli, e como exemplo citaremos a Agência Thera Publicidade que já recebeu do governo acreano desde julho de 2020 até setembro de 2021 o valor exato de R$ 8.879.235,36 (oito milhões oitocentos e setenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

O publicitário que hoje é responsável pela Thera Publicidade, Marco Antonio de Jesus Barbosa, tem um histórico nada recomendável. Em 2018, chegou a ser preso com seu sócio na época, Jonathan Queiroz, em Manaus, acusados de corrupção na terceirização da Saúde do Amazonas, mas acredita-se que para o governo esse histórico não é relevante.

O governador Gladson começou realizando o primeiro pagamento para a Thera no dia 22 de julho de 2020 no valor de R$ 660.051,08 (seiscentos e sessenta mil cinquenta e um reais e oito centavos), mas com o passar do tempo esses valores aumentaram consideravelmente.

O que chama a atenção é que além o valor exorbitante, tem meses que o governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Comunicação realizou dois pagamentos em um único mês, como é o caso do mês de setembro e outros, o que totaliza o valor de R$ 1.206.864,35 (um milhão duzentos e seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) mensal.

Á quem considere muito dinheiro em um único mês, o que evidencia a falta de compromisso do governo Gladson Cameli com as áreas mais importantes e necessitadas do Estado do Acre, como: saúde pública, educação, agricultura, assistência social e muitas outras áreas que precisam de uma atenção por parte do Governo, mas aparentemente tem sido ignorados.

Diante de tantos descasos que vem acontecendo no Acre, em virtude da falta de competência para administrar e devido a tanta corrupção nas repartições públicas do Estado que volta e meia resulta em Operações Policiais da Federal e Civil, o atual governo está tendo que desembolsar muito dinheiro para tentar minimizar o que vem acontecendo na atual gestão.

É importante citar também que tem veículos de Comunicação recebendo horrores para ficar pianinho e dançar conforme a musica, ou seja, desassociar as operação policiais do chefe do Poder tentando passar como se fosse um caso isolado, e sabendo disso o governador Gladson aumentou o orçamento para R$ 17 milhões só com a “publicidade” no exercício de 2022, ou seja, o governo tem mais de 1 milhão e 400 mil para gastar mensalmente com a mídia. É ilegal? Não, mas é imoral!!

O deputado estadual Edvaldo Magalhães foi contrário ao aumento desse orçamento para a mídia que de R$ 7 milhões passou para R$ 17 milhões (veja o vídeo abaixo), aumento este que foi aprovado pelos deputados da base do governo na Assembleia Legislativa.

Veja o Vídeo e as documentações abaixo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Neném Almeida mais uma vez voltou a falar do Cadastro de Reserva da Polícia Civil que aguarda sua convocação desde 2015, ao adotar esta causa como bandeira de luta, o deputado vem cobrando frequentemente, que o governador Gladson Cameli se manifeste e cumpra sua promessa de campanha que ele fez em convocar os mesmo. O parlamentar afirmou que o governador Gladson Cameli cometeu crime de campanha quando assinou um documento dizendo que se eleito fosse (e foi), chamaria o cadastro de reserva da Policia Civil (e não chamou).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe