Na manhã desta quarta-feira (13), a deputada estadual Maria Antônia esteve reunida com o secretário municipal de saúde de Rodrigues Alves, Éverton Farias; coordenador das endemias, Raiden Alves; Coordenadora do núcleo de educação em saúde e mobilização social, Leni Farias para tratarem de assuntos importantes para o município.

Com a aproximação do período de liberação de emendas, os deputados precisam se organizar para destinar suas emendas parlamentares e por esse motivo, a deputada Maria Antônia esteve ouvindo os representantes da saúde de Rodrigues Alves para saber da necessidade naquele município.

A busca pela emenda parlamentar é para a aquisição de motocicletas e barcos a motor para auxiliarem no combate e controle da malária e dengue no município de Rodrigues Alves.

“Eu estive hoje reunida com a equipe de saúde do município de Rodrigues Alves para tratarmos da aquisição de transportes para auxiliar no combate e prevenção da malária e dengue no município pois sabemos do quantitativo de casos naquela região e eu sempre me dispus a ajudar e sem dúvidas com esses transportes vão ajudar e muito nas ações que estão a ser realizadas”, concluiu a parlamentar.

