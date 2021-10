Foto vencedora do fotógrafo subaquático francês Laurent Ballesta de garoupas camufladas saindo de suas nuvens – Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

As imagens vencedoras do concurso Wildlife Photographer of th Year de 2021 foram divulgadas depois que um número recorde de inscrições foi submetido, com uma fascinante foto subaquática levando para casa o prêmio principal.

Organizado pelo Museu de História Natural de Londres, a 57ª edição do concurso teve 50.000 inscrições de 95 países competindo por um prêmio – com fotos que vão desde uma batalha de renas a uma aranha venenosa escondida debaixo de uma cama.

O fotógrafo subaquático francês Laurent Ballesta foi coroado pelo Wildlife Photographer por sua foto de garoupas camufladas saindo de sua nuvem leitosa de ovos e esperma em uma reserva da biosfera em Fakarava, na Polinésia Francesa.

Ballesta voltou à lagoa Fakarava cinco anos consecutivos para capturar a desova anual que ocorre por volta da lua cheia de julho. Garoupas camufladas são uma espécie vulnerável ameaçada pela pesca predatória, disse o museu em um comunicado à imprensa na terça-feira (12).

“No que pode ser um ano crucial para o planeta, com discussões vitais ocorrendo na COP15 e COP26, a criação de Laurent Ballesta é um lembrete oportuno do que podemos perder se não abordarmos o impacto da humanidade em nosso planeta”, disse o diretor do Museu de História Natural, Doug Gurr, no comunicado à imprensa.

Enquanto isso, o pequeno fotógrafo indiano Vidyun R. Hebbar, de 10 anos, recebeu o prêmio de Jovem Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano por sua imagem de uma aranha tecedeira-colonial em sua teia, com um auto-riquixá (veículo conhecido popularmente como “tuk-tuk”) passando ao fundo.

Os vencedores foram anunciados em um total de 19 categorias, com este ano apresentando três novas adições – “Lagoas ou canais artificias”, “Oceanos” e “Arte Natural”.

Outras imagens vencedoras incluíram a foto do fotógrafo kuwaitiano Majed Ali de um gorila da montanha desfrutando de um banho de chuva e uma foto do gelo marinho fraturado usado como plataforma de nascimento de focas, pela fotógrafa americana Jennifer Hayes. O concurso para Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano de 2022 começa em 18 de outubro. Veja Mais com Jeevan Ravindranda na CNN Brasil

Texto traduzido. Leia o original em inglês.

Este slideshow necessita de JavaScript.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Neném Almeida mais uma vez voltou a falar do Cadastro de Reserva da Polícia Civil que aguarda sua convocação desde 2015, ao adotar esta causa como bandeira de luta, o deputado vem cobrando frequentemente, que o governador Gladson Cameli se manifeste e cumpra sua promessa de campanha que ele fez em convocar os mesmo. O parlamentar afirmou que o governador Gladson Cameli cometeu crime de campanha quando assinou um documento dizendo que se eleito fosse (e foi), chamaria o cadastro de reserva da Policia Civil (e não chamou).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe