A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) alertou para os constantes reajustes do preço dos combustíveis no Acre. No município de Marechal Thaumaturgo, o litro da gasolina está custando R$ 9,10.

“Nunca foi tão caro encher um tanque de um carro, moto ou de um motorzinho no Acre. A gasolina nunca esteve tão cara no Brasil quanto agora, no governo de Bolsonaro. Em alguns municípios do Acre, a gasolina está sendo vendida a mais de R$ 9. É o olho da cara, tá pela hora da morte”.

Perpétua desmente o presidente da República, Jair Bolsonaro que insiste em afirmar que a culpa da alta dos combustíveis é do ICMS cobrado pelos Estados e seus respectivos governadores.

“Nós estamos no mês 10 e a gasolina já aumentou 12 vezes. Agora eu pergunto, qual Estado aumentou o ICMS 12 vezes? Nenhum. Ele não quer admitir que a culpa da gasolina cara é porque ele permite essa política nefasta da Petrobras, que cobra a gasolina no Brasil em dólar. Por que um brasileiro que ganha um mísero salário-mínimo tem que pagar a gasolina a preço de dólar? Quem recebe em dólar no Brasil? Somente os acionistas da Petrobras, que Bolsonaro quer ajudar. Isso é má gestão”, destaca.

