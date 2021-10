O Programa Criança Feliz é desenvolvido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). É uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral.

O programa surgiu alinhado ao Marco Legal da Primeira Infância e foi instituído por meio do Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, e alterado pelo Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018 do Governo Federal.

O município tem a meta de cadastro para 400 famílias e já está acompanhando 300 famílias, o público atendido são gestantes, crianças de até 3 anos que estão inseridas no Cadastro Único e também de até 6 anos inseridas no BPC.

A coordenadora Ana Gabriele Freire destacou sobre os atendimentos que são oferecidos.

“O atendimento é realizado através dos visitadores que encontram essas famílias através da busca ativa. Atualmente a equipe conta com 16 visitadores (incluindo zona urbana e rural) e o público do programa é dividido entre eles para a realização do acompanhamento”, frisou ela.

A secretária de Desenvolvimento Social Delcimar Leite enfatizou a importância do programa. “Esse programa consiste na efetividade da realização das visitas domiciliares, pois, os vínculos e as competências da família, para o cuidado da criança são fortalecidos, promovendo assim o desenvolvimento infantil integral a partir de uma perspectiva de prevenção, proteção e orientação,” endossou ela.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do programa.

“Esse é um programa federal, aderido pelo município que tem uma importância muito grande na vida de muitas crianças, pois os educadores conseguem agir no desenvolvimento desses pequenos, levando atividades que fazem juntos, envolvendo a família neste vínculo, e formando um ambiente de proximidade e amor. Parabéns a todos os educadores envolvidos nesse lindo programa”, falou.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Deputado Neném Almeida mais uma vez voltou a falar do Cadastro de Reserva da Polícia Civil que aguarda sua convocação desde 2015, ao adotar esta causa como bandeira de luta, o deputado vem cobrando frequentemente, que o governador Gladson Cameli se manifeste e cumpra sua promessa de campanha que ele fez em convocar os mesmo. O parlamentar afirmou que o governador Gladson Cameli cometeu crime de campanha quando assinou um documento dizendo que se eleito fosse (e foi), chamaria o cadastro de reserva da Policia Civil (e não chamou).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe