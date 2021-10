PM/AC – A Polícia Militar do Acre recuperou sete veículos que haviam sido roubados ou furtados na capital e em municípios do interior. Em Rio Branco, as guarnições apreenderam 3 motocicletas, em Plácido de Castro 2 automóveis, e mais duas motos nos municípios de Acrelândia e Capixaba.

Das motocicletas que foram recuperadas na capital, duas haviam sido subtraídas na mesma noite, na estrada da Transacreana, por cinco homens armados. Os autores foram presos em flagrante, pouco tempo depois de cometerem o crime. O terceiro veículo também foi apreendido na mesma localidade, após ser abandonado por um criminoso que fugiu com a aproximação da viatura.

Em Plácido de Castro, os dois carros foram recuperados após denúncia ao COPOM. A guarnição de serviço localizou e abordou um dos veículos, e enquanto realizava os procedimentos de praxe, outro carro se aproximou e reduziu a velocidade de maneira suspeita ao visualizar a viatura policial. Ao consultar a placa, os policiais verificaram que se tratava do outro veículo procurado. Nesta ação, dois indivíduos foram presos e um menor apreendido.

Em Acrelândia, os militares realizavam patrulhamento quando observaram uma motocicleta trafegando de maneira suspeita. Após a abordagem, constataram restrição de roubo e furto. Já em Capixaba, a guarnição recebeu informações de que um casal estava sangrando às margens da via, e a placa da motocicleta em que trafegavam também tinha restrições, no entanto não foram encontrados de imediato. Posteriormente, os policiais seguiram uma ambulância do SAMU, que teria sido acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito num local próximo, e, somente então, localizou e prendeu os criminosos.

Todos os presos, assim como o menor e os veículos apreendidos, foram encaminhados às respectivas delegacias de suas cidades, para os encaminhamentos devidos.

