O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), comemorou o dia das crianças, 12 de outubro, no bairro Cabreúva, na baixada da Sobral. As crianças tiveram uma manhã de lazer, com pula-pula, jogos e premiações.

“Todos os anos, com ajuda de parceiros, nós realizamos essa atividade na comunidade. É um pequeno ato, mas sabemos que proporciona alegria para todos, desde as crianças até os mais idosos”, disse Jenilson.

Na comunidade, além de brincadeiras e prêmios para as crianças, também houve brincadeira para os mais velhos, onde foram premiados.

“Nós ficamos felizes em poder trazer nesta manhã de alegria para todos do bairro, agradeço os parceiros que se disponibilizaram em nos ajudar”, acrescentou o deputado.

Jenilson também participou dos atos em honra a Nossa Senhora Aparecida, no santuário localizado no bairro Manoel Julião. “Hoje é dia de fé e devoção no Brasil, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil e muitos estão voltados numa única fé para dias melhores”, disse.

