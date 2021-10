O pré-candidato ao Governo do Acre, Deputado Jenilson Leite (PSB), disse em visita a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre – Cooperacre, nesta segunda-feira, 11, que num eventual governo irá incentivar o cooperativismo no Estado.

A visita foi acompanhada pelos dirigentes do PSB, Gabriel Maia, Evandro Rosa, Rafael Almeida e Pedro Alexandre, onde foram recebidos pelo superintendente Manoel Monteiro e pelo presidente da Associação Rural Libertadora, Antônio Mendes.

Para o deputado e pré-candidato ao governo do Acre, é necessário que o Governo faça os investimentos necessários para o fortalecimento do setor, “O fortalecimento das cooperativas e associações no Acre é necessário e urgente, pois assim podemos beneficiar muitas famílias a terem renda e dignidade em suas localidades. E assim alavancar o desenvolvimento econômico do nosso Estado” disse Jenilson.

O parlamentar ainda acrescentou que ainda há um grande potencial de crescimento para esse setor, “A Cooperacre agrega renda para mais de 1800 famílias, trabalhando com o desenvolvimento sustentável estando presente em 14 municípios acreanos e podemos também alavancar outras cooperativas para ampliar para mais famílias em várias outras localidade do Acre, mas para isso é necessário o comprometimento do Governo do Acre”.

