Dayana Cristina Rodrigues Machado, de 33 anos, foi presa em flagrante acusada de matar o marido, identificado apenas como André, a facadas e depois decepar o órgão genital.

O caso aconteceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O crime teria acontecido na madrugada de segunda-feira, por volta das 4h, na casa do casal, que ficaram juntos por 10 anos e estavam separados há dois.

Eles eram pais de dois filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 5 anos. Mesmo separados, eles mantinham uma pizzaria juntos.

Na noite do crime, o ex-casal foi até uma lanchonete e discutiram. Em um momento de raiva, André chegou a agredir um dos filhos do casal.

“A discussão continuou quando chegaram em casa e ele novamente, a ameaçou. Em um momento de descontrole, forte emoção e com medo de que ele atentasse contra a vida dela após diversas ameaças, Dayane acabou o matando”, afirmou a advogada de defesa da assassina.

A família e a advogada de Dayana afirmam que ela sofria agressões físicas e psicológicas por parte do ex-marido, e já havia denunciado ele à polícia.

De acordo com a defesa, ela se arrependeu do crime e se apresentou, por vontade própria, à polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo do jovem. Veja mais no Portal do Zacarias

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES!

Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Luciano Hang confirma que atestado de óbito de sua mãe foi alterado após a internação em hospital da Prevent Senior. Apesar de negar ser contra a vacinação, ele disse não ter tomado o imunizante. Hang foi acusado de propagar “fake news”. “Jamais produzi, jamais financiei fake news”, enfatizou. Senadores contrários e favoráveis se dividiram na inquirição do investigado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.