O prefeito Tião Bocalom (PP), vem sendo bastante cobrado para que resolva o problema de iluminação em diversos locais de Rio Branco, as redes sociais viraram um local de clamor e muitas críticas.

O que chamou a atenção é que no local, ficam um CRAS, Mercado, Praça, Restaurante Popular e a Secretaria da Zeladoria que é responsável pela iluminação pública, todas nos arredores da escuridão.

O ex-presidente da UMARB Gilson Albuquerque, publicou em um perfil de rede social diversas imagens do descaso que o setor de iluminação pública da prefeitura de Rio Branco, vem tendo com algumas regiões da cidade.

Mesmo localizada ao lado da Zeladoria, a Praça da Semsur e o entorno está perigoso para quem resolver transitar durante a noite. A região é bastante movimentada, pois a UPA da Sobral fica nas proximidades e é acesso para a entrada do João Eduardo.

