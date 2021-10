A proposta levanta suspeitas de deputados da oposição, afinal, o governo sequer executou milhões que estão parados e mesmo com inverno chegando, já pede mais um empréstimo da Bolovia, com argumento de que será para obras estruturantes no estado.

O Fonplata é um banco com sede em Santa Cruz de La Sierra e financia projetos de média e pequena dimensão, prioritariamente os realizados em áreas fronteiriças pelos países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. A preferência não foi explicada e por isso os debates da sessão que aprovará ou não a proposta deve gerar muitos debates entre oposição e situação, na Tribuna da ALEAC.

O curioso é que um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostra que o governo do Acre gastou apenas R$ 138 milhões dos R$ 789 milhões que tem disponíveis. Ou seja, tem muito dinheiro em caixa, mas a incompetência da gestão não consegue licitar projetos que poderiam aquecer a economia local.

Com os bancos nacionais todos aptos a conceder financiamento ao Acre, estranha e muito a preferência por um banco boliviano, que não tem tradição de fazer negócios por aqui.

A maior prova de que o governo fez muita propaganda e pouco serviço, são as inúmeras reclamações de produtores rurais de todo estado. Segundo as muitas notícias nos jornais locais, o governo não fez a revolução que prometeu nos ramais, nem as pontes restauraram e o inverno promete ser de caos.

Convênios somam R$ 95,4 milhões em investimentos nas áreas de Saúde e Infraestrutura – Foto: Odair Leal

A deputada Vanda Milani, não poupou críticas ao senador bolsonarista Márcio Bittar (que pouco vem ao Acre e enquanto relator do orçamento, Bittar destinou R$126 milhões para a Santa Casa de Misericórdia) pois segundo ela as unidades de saúde do Acre são quem deveriam ter sido contempladas. Milani disse que o senador praticamente armou para tirar o Solidariedade de seu comando (situação semelhante que aconteceu num passado não tão distante) e que o partido está em plena campanha para Lula; isso a fez se afastar ainda mais da sigla.

